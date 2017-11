Sport | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

TV Wetzgau: Entscheidender Spitzenkampf am 11 . November

Für den TV Wetzgau lief die Saison bislang wie aus einem Guss. Alle Partien gerieten mehr oder weniger zu einer Demonstration der Stärke für das Team von Paul Schneider. So führt man unangefochten die Nord-​Staffel der 2 . Liga an. Doch noch ist nicht der Zeitpunkt gekommen, um sich zu sicher zu fühlen. Denn der Heimkampf am 11 . November gegen den Tabellenzweiten aus Grünstadt wird im Hinblick auf das Saisonfinale alles entscheiden.

Vor der Saison bereits war sich der TV Wetzgau darüber im Klaren, dass es für den Absteiger aus Liga eins nur ein Ziel gibt: die direkte Wiederkehr in die Eliteklasse. So marschierte man von Sieg zu Sieg. Bislang konnte kein Gegner den Gmündern das Wasser reichen, was sich auch in den Gerätepunkten widerspiegelt. Ein einziges Remis ließ der TVW zu, gewann alle anderen Geräte haushoch.Dennoch sind alle, die die Wetzgauer bereits in der Bundesliga zurück sehen, noch zu früh dran: Am. November (Uhr) trifft die Kunstturnriege in eigener Halle auf die TSG Grünstadt. Und die hat sich hinter dem TVW auf dem zweiten Tabellenplatz eingenistet. Allerdings haben sich die Grünstädter bereits eine Niederlage geleistet, was den Gmündern natürlich nicht verborgen geblieben ist. Paul Schneider: „Wir haben gegen Grünstadt alles in der eigenen Hand. Mit einem Sieg steht unser Einzug in das Saisonfinale fest – mehr aber noch nicht. Sollten wir verlieren, bleibt uns immer noch der Auswärtskampf in Ries.“ Doch so weit will es der TVW nicht kommen lassen. Ein Triumph gegen Grünstadt vor eigenem Publikum wäre die erste Krönung, denn dann ist der Staffelsieg den Gmündern nicht mehr zu nehmen. Der erste Schritt zurück in die Eliteklasse wäre gemacht. Mehr dazu in der RZ vom. November.