Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Wochenende: Alles Gute kommt von oben!

Möbel und Mode, Krimis und Kochkunst – mit dem Stempel Skandinavien lässt sich fast alles gut verkaufen. Warum eigentlich? Mit dieser Frage befasst sich das Titelthema der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag.

Sympathisch in allen Lebenslagen und alles in bester Ordnung – so zumindest nehmen die Menschen südlich von Flensburg Skandinavien und seine Bewohner wahr. Was ist dran an der Erfolgsformel des Nordens? Doch das ist nur ein lesenswertes Thema der Wochenende-​Beilage. In der Rubrik „Mensch+Technik“ geht es um Alarmanlagen, die Bürger und ihr Eigentum schützen sollen. Doch dabei geht es um mehr: Sensoren warnen, wenn die Waschmaschine undicht ist oder im Keller ein Wasserrohr geplatzt ist. Das Smartphone wird zur Nachrichtenzentrale.Wie man einen guten Draht zu pubertierenden Teenagern bekommt, kann man in der Rubrik „Kind+Kegel“ lesen.Außerdem wie jeden Samstag: Acht Reiseseiten, Kreuzworträtsel, Comic und einiges mehr. Das alles findet man am Samstag in der Rems-​Zeitung. Am Ende einer kurzen Arbeitswoche wartet ein langes Lesevergnügen!