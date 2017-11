Blaulicht | Samstag, 04. November 2017 Samstag, 04. November 2017

B 29 : Pkw überschlägt sich

Am Samstag gegen 4 . 25 Uhr geriet eine 19 -​jährige Pkw-​Lenkerin mit ihrem Mazda ohne Fremdeinwirkung zwischen Mögglingen und Essingen nach rechts von der B 29 ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam nach rund 100 Metern zum Stehen.

Die nicht in Lebensgefahr schwebende Fahrerin wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe.