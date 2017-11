Blaulicht | Sonntag, 05. November 2017 Sonntag, 05. November 2017

Großbrand Rechberg: Feuerwehr verhindert am Sonntagabend Schlimmeres

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Bei einem Großbrand am Sonntagabend im Stadtteil Rechberg hat die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit mehreren Abteilungen Schlimmeres verhindert.

An der Hohenstaufenstraße im Ortsteil Hinterweiler war ein größeres Garagen– und Werkstattgebäude in Brand geraten. Das Gebäude brannte bereits lichterloh, als die Stadtteilfeuerwehr Rechberg eintraf. Die Rechberger Feuerwehr verhinderte durch ihre schnelle Präsenz weitaus Schlimmeres. An Nachbarhäusern schmolzen bereits die Kunstoff-​Jalousien, mithin musste ein Übergreifen den Flammen befürchtet werden. Unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Gmünder Kommandanten Günther Elser hatten die Abteilungen Rechberg, Straßdorf und Gmünd das Feuer nach gut einer halben Stunde im Griff.