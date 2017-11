Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 05. November 2017 Sonntag, 05. November 2017

Großer Andrang beim Degenfelder Besen im Gasthof Pflug

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Nachdem der letztjährige erste „Degenfelder Besen“, organisiert und durchgeführt von der „Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe“ (HvO) der DRK-​Bereitschaft, einen großen Erfolg verbuchen konnte, wurde auch wieder in diesem Jahr, und zwar am Samstag, das gesellige Fest im Gmünder Stadtteil Degenfeld veranstaltet.

1000

Der Degenfelder Besen ist nicht nur ein fröhliches, unterhaltsames und kulinarisches Fest für alle Bürger, Sponsoren, Freunde und Gönner, sondern auch eine Benefizaktion, bei der die Spenden des Tages einem wohltätigen Zweck zugute kommen. So hatte im vergangenen Jahr der Rotary-​Club Rucksäcke jeweils mit einer qualifizierten Erstversorgung für Erkrankte oder Verletzte der HvO-​Gruppe gespendet.Das Ziel der Degenfelder DRK-​Gruppe in diesem Jahr ist, im Sinne der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ und der vom DRK-​Kreisverband zusammen mit dem Stauferklinikum initiierten Aktion „Lebensretter“, mitzuhelfen, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Schwäb. Gmünd, insbesondere natürlich in Degenfeld, über lebensrettende Sofortmaßnahmen zu informieren, sie zu schulen und, nach Anschaffung einer Reanimationspuppe, sie daran auszubilden. Mit dieser „Rescue-​Anne“ soll dann auch die Erste-​Hilfe-​Ausbildung und die Sanitätsausbildung intensiv geübt werden.Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.