Ostalb | Sonntag, 05. November 2017 Sonntag, 05. November 2017

Gschwend: 30 Jahre Heimatmuseum in Horlachen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: dw

Erfrischend erklang Vivaldis „Frühling“, mit dem der Gschwender Flötenkreis der Evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Birgit Kronmüller gegen das Novembergrau anspielte.

Die Musikerinnen eröffneten damit den Festakt „Jahre Heimatmuseum“ der Gemeinde Gschwend im Teilort Horlachen. Im alten Rat– und Schulhaus wurde das Jubiläum mit so vielen Gästen gefeiert, dass in dem früheren Klassenzimmer im Erdgeschoss nicht einmal mehr ein Stehplatz zu ergattern war.Bürgermeister Christoph Hald betätigte sich als Moderator der Feierstunde und begrüßte die Gäste, darunter die Mitglieder des Gemeinderats, der Kirchen und Vereinsvertreter. Er freue sich über den rührigen Heimat– und Geschichtsverein, der so viel Wissen bewahre, Wissen von dem auch er als Bürgermeister profitieren könne. Die frühere Gemeinderätin Regina Böhm erzählte von den schwierigen Anfängen . Im Gemeinderat reifte die Überlegung, diese Dinge der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Auf der Suche nach einem geeigneten Platz wurde man in Horlachen fündig, wo sich der Heimatverein etablieren konnte. Unter den Laudatoren war auch Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Mehr über das Jubiläum des Heimatmuseums in der RZ vom. November.