Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 05. November 2017 Sonntag, 05. November 2017

Miteinander geht es besser – das Motto der Gmünder Südstadt

Fotos: Gerhard Nesper

Schon seit den 40 er Jahren ist die Gmünder Südstadt, zwischen der Rechbergstraße und dem Zeiselberg, der Berg– und Klarenbergstraße gelegen, bis hin zur Pfeilhalde und dem Strümpfelbach-​Schulzentrum, ein ausgewiesener Stadtteil und Heimat für etwa 3700 dort lebende Menschen.

Nachdem im Novemberdie erste Stadtteilkoordinatorin ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, wurde nun am Sonntag im Südstadt-​Treff in der Klarenbergstraße das-​jährige Jubiläum gefeiert. Nach einem Musikstück, gespielt von Christian Saile auf dem E-​Piano, begrüßte der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse die zahlreichen Gäste, darunter die Stadträte Alfred Baumhauer, Karl Miller und Sigrid Heusel. Ein Gruß galt auch der ehemaligen Stadtteilkoordinatorin Birgit Schmidt, Dieter Lehmann und Hans-​Peter Reuter vom Amt für Familie und Soziales und den Vertretern des DRK. Zukunft könnte nur im Quartier gestaltet werden, so Bläse, dort bringe man die Menschen zusammen. Es funktioniere nur in der Gemeinschaft und man könne nur lange leben im Miteinander mit jungen, alten, zugereisten und behinderten Menschen. Der Stadtteil Südstadt sei der Anfang gewesen, die Ost-​, die Weststadt und der Hardt seien dem Projekt gefolgt. Wenn jeder seinen Teil dazu beitrage, so auch die Stadtverwaltung, werde die Südstadt weiter zusammenwachsen.Was noch besprochen wurde steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.