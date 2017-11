Ostalb | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Dorfladen in Durlangen läuft erfolgreich

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Der Durlanger Dorfladen ist bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. Rund 21 000 Kunden haben seit der Eröffnung am 21 . Juli den Einkauf beim örtlichen Vollsortimenter genutzt. Und nicht nur das: Schon früh morgens herrscht ein reger Verkehr im Laden und Stammgäste bevölkern die heimelige Kaffee-​Ecke.

260

280

Die Initiative für einen Laden in Durlangen ging vor rund zwei Jahren von Monika Weller aus. Sie brachte den Stein ins Rollen. „Wir mussten viele Bedingungen erfüllen, um als Genossenschaft anerkannt zu werden. Es war viel Arbeit, bis wie schließlich eröffnen konnten.“ Die Mühe hat sich gelohnt. Der Dorfladen im ehemaligen Schlecker blüht. „Am Tag kommen etwabisMenschen zum Einkaufen. Die Kunden überrennen uns“, freut sich Monika Weller. Mehr zum Durlanger Dorfladen lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.