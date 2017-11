Sport | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Heubacher HV bezwingt Göppingen mit 24 : 23

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Der Heubacher HV gewann in der Bezirksliga knapp mit 24 : 23 gegen den TV Jahn Göppingen. Ein harter Kampf wurde nach einem spannenden Spiel mit zwei Punkten belohnt.

2

2

6

3

7

7

10

8

28

10

10

11

10

8

In einem spannenden und engen Handballspiel besiegte der gastgebende HHV den Dauerrivalen Jahn Göppingen erst in der Schlussphase. Zu Beginn legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr und es stand nach zweieinhalb Minuten schon. Erst danach beruhigte sich das Match und es waren die Heubacher, die in der Folge immer wieder in Führung gehen und sich beimin der zwölften Minute etwas absetzen konnten. Die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt, hielten voll dagegen und sechs Zeigerumdrehungen später war der-Ausgleich hergestellt. In dieser Phase ließ der HHV einfach zu viele Chancen liegen. Auch eine zwischenzeitliche Auszeit von Coach Svoboda änderte zunächst nichts.Doch mit drei Treffern in Folge konnten sich die Heubacher erneut aufabsetzen. In den folgenden Minuten wurde die Partie eine zähe Angelegenheit und beide Mannschaften vergaben gute Möglichkeiten in Serie. Es waren die Göppinger, die diesen Negativlauf als erste durchbrachen und in der. Minute den erneuten Ausgleich zumerzielten. Das letzte Tor in Halbzeit eins gelang dann den Hausherren zum-Pausenstand. Alles war noch offen. Mehr dazu in der RZ vom. November.