Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 07. November 2017

Joschi Moser: Bundesverdienstkreuz zutiefst verdient

Galerie (7 Bilder)

Foto: hs

Der Gmünder Joschi Moser leistete und leistet Übermenschliches, schon seit 1975 . Am Dienstag bekam er das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Schondemonstrierte er auf dem Stuttgarter Schlossplatz für gesellschaftliches Verständnis und politische Anerkennung für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Er wurde damit zu einem Pionier der politischen Schwulenbewegung, wie dies am Dienstag im Kultur– und Bürgerzentrum Prediger in Schwäbisch Gmünd, ehemals Dominikaner-​Kloster, Sozialminister Manne Lucha, zum Audsruck brachte. In zu Herzen gehenden Ansprachen wurde der Pionier. Schaffer und einfach „nur“ Mensch Joschi Moser beleuchtet. Ein ganz besonderer Gmünder Mensch, wie auch Oberbürgermeister Richard Arnold zum Ausdruck brachte. Gesamteindruck: Joschi Moser das Bundesverdienstkreuz echt verdient. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.