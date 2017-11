Blaulicht | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Mit Kettensäge schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 41 -​jähriger Waldarbeiter am Dienstag um kurz nach 10 Uhr und musste im Krankenhaus sofort notoperiert werden.

Der Mann war in einem Wald an der KreisstraßeRichtung Radelstetten im Bereich des Sachsenhofes mit einer Kettensäge beschäftigt. Aus bislang nicht bekannten Gründen verletzte sich der Mann mit der Säge so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort sofort operiert werden musste.