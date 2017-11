Ostalb | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Mutlanger Jugendforum: Mitsprache erwünscht

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Allen 683 Mutlangern im Alter von 14 bis 21 Jahren flatterte ein Brief der Bürgermeisterin ins Haus: Stephanie Eßwein lädt sie zum ersten Mutlanger Jugendforum ein. Es findet statt am Donnerstag im Mutlanger Forum.

Information, Austausch, Workshops an vier Tischen soll es im Mutlanger Forum geben.Die Bürgermeisterin war in den Schulen, warb dort um Teilnahme: „Die meisten waren begeistert“, sagt sie. Die Schlagworte auf dem Flyer im Postkartenformat sprechen von Beteiligung, Mitreden, Meinung, Ideen, aber auch Gestalten, Heimat und Gemeinderat. Alles unter einem großen Fragezeichen. Dass die Jugendlichen in Mutlangen mitreden wollen, darin ist sich die Bürgermeisterin sicher. Eingeladen sind auch Jugendliche, die nicht in Mutlangen wohnen, dort aber zur Schule gehen, ihren Freundeskreis haben und ihre Freizeit dort verbringen. Mehr über das Jugendforum in der RZ vom. November.