Spende für Typisierungsaktion in Alfdorf

Mit einer Geldspende unterstützt die Dorfgemeinschaft Adelstetten die Hilfsaktion der Alfdorfer Landfrauen für eine krebskranke Frau aus ihrer Mitte: Ella ist 59 , lebt in Adelstetten und hat Leukämie. Sie braucht Stammzellen. Sie sucht einen Spender.

Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Günter Mayer, übergab den Spendenscheck in Höhe vonEuro am Dienstag im Alfdorfer Rathaus, im Amtszimmer von Bürgermeister Michael Segan. Mit dem Geld könnenTypisierungen finanziert werden. Insgesamt sind damit in kurzer Zeit überEuro an Spenden für die Typisierungsaktion für Ella eingegangen. Und alle Beteiligten hoffen, dass unter den möglichen Stammzellenspender, die sich am Sonntag,. November, in der alten Halle in Alfdorf registrieren lassen, einer die DNA hat, die für Ella passt. Das könnte ihr Leben retten. Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.