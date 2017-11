Kultur | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Theater im Stadtgarten: „Seelenwanderung“

Galerie (1 Bild)

Foto: Patrick Pfeiffer, wlb

Eigentlich sollte es beim erfolgreichen Fernsehfilm bleiben, doch ein Frankfurter Dramaturg überredete den Autor Karl Wittlinger, seine ironische Parabel „Seelenwanderung“ für das Theater zu adaptieren.

Die Bühnenfassung ist in der Theater-​Reihe des Gmünder Kulturbüros am Mittwoch,. November, umUhr mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen im Stadtgarten zu sehen. UmUhr findet eine Einführung statt.Zwei Freunde, Axel und Bum, unterhalten sich über ihre schlechte Lebenssituation. Axel hat eine Idee: Verstand hat er ja, sein Freund Bum, man müsste nur irgendwie seine Seele loswerden. Und Axel weiß auch, wie das geht: Es reicht, sie in einen Schuhkarton zu denken und schon kann man sie für knapp fünf Mark im Pfandhaus beleihen. Doch so gut ist die Idee nicht, wie sich herausstellt. Mehr darüber in der RZ vom. November.