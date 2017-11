Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 08. November 2017 Mittwoch, 08. November 2017

Gmünder Bauhof: Bestens vorbereitet auf Wintereinbruch

Mit rund hundert Einsatzkräften und 2500 Tonnen Streusalz ist der Gmünder Bauhof bestens vorbereitet auf einen Wintereinbruch.

Der Wintereinbruch kommt in den nächsten Tagen oder Wochen wie das Amen in der Kirche. Wenn’s passiert werden die fleißigen Winterdiensler der Stadt schon abUhr auf Achse sein, um für freie Fahrbahnen und Gehsteige zu sorgen. Sie brauchen dazu aber auch Mithilfe und Respekt der Bürgerschaft. Mehr zum Thema am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.