Ostalb | Mittwoch, 08. November 2017

Katze in Spraitbach grausam gequält und getötet

Galerie (1 Bild)

Foto: mk

Camaron wurde nur viereinhalb Jahre alt. Der schwarze Kater wurde eingefangen, gequält und schließlich mit einem scharfen Gegenstand in zwei Teile geteilt. Den Oberkörper fand seine Besitzerin am vergangenen Donnerstag auf einem Feld in der Nähe des oberen Trögle.

Dass das Tier einem Unfall zum Opfer fiel, schließt die Polizei aus. Aufgrund der Art der Verletzung konnte auch eine Tötung durch ein anderes Tier ausgeschlossen werden. Eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine komme ebenfalls nicht in Frage. Die Pressestelle der Polizeidirektion Aalen teilte in dem Zusammenhang mit, dass es sich bei der Verletzung um einen glatten Schnitt handle, der dem Kater möglicherweise mit einem Spaten oder etwas ähnlich Gerundetem zugefügt wurde.Mehr zu dieser traurigen Geschichte lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.