Rathaus in Mutlangen: Bilder von Ghaliah Saleh

Als Ausstellungsort ist das Mutlanger Rathaus ein vertrauter und kontinuierlich genutzter Platz. Die Bilder, die dort bis Februar an den Wänden der Gänge und im Foyer hängen, weichen indes von dem ab, was man sonst dort zu Gesicht bekommt.

Farbenfroh sind die Gemälde von Ghaliah Saleh allemal, wie Bürgermeisterin Stephanie Eßwein bei der Vernissage am Mittwochabend anmerkte, aber auch so, dass „man eine Gänsehaut kriegt.“ Das ist nicht unbedingt das, was man unter dem schlichten Titel „Interkulturelle Kommunikation“ erwartet.Die Gemälde, so verspielt in ihrer Farbigkeit und idyllisch viele von ihnen anmuten, berichten von Krieg, Flucht, Ankommen, Heimweh, Sprachlosigkeit und Sehnen nach einer Gesellschaft, in der sich in Frieden leben und arbeiten lässt. Ihre Wirkung beziehen sie daraus, dass sie diese Themen nicht plakativ ausbreiten, sondern meist auf eine verhaltene, symbolische Art darstellen. Mehr über die Ausstellung in der RZ vom. November.