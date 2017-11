Ostalb | Mittwoch, 08. November 2017 Mittwoch, 08. November 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Schorndorf, Göppingen, Aalen, Heidenheim und Giengen. Unter anderem heißt es am Samstag,. November, abUhr „er –er Party“ im Club Manufaktur in Schorndorf – feat. DJ Major Tom, ein DJ-​Team. Tanzflächenglück mit den Hymnen aus zwei Jahrzehnten. Und in Aalen finden am gleichen Tag die. Rohrwangläufe statt. Mehr über diese Veranstaltungen und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. November.