Blaulicht | Mittwoch, 08. November 2017 Mittwoch, 08. November 2017

Zwei hochwertige Audi gestohlen

Der Polizei wurde am Mittwochmorgen der Diebstahl eines Audi Q 5 in Eschach gemeldet. Später wurde ein weiterer Diebstahl eines Audi A 4 in Mutlangen und der Versuch eines Diebstahls eines Audi Q 5 in Göggingen gemeldet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um entsprechende Hinweise. Der Audi Qmit Erstzulassungwurde am Dienstagmittag in Eschach in der Straße Im Steinenbächle abgestellt. Am Mittwochmorgen wurde das Fehlen kurz vor sieben Uhr angezeigt. Am Pkw waren die Kennzeichen AA-​FOangebracht.Die Polizei fragt: Wem ist von Dienstag auf Mittwoch in Eschach und speziell im Bereich des Abstellortes etwas aufgefallen, das im weitesten Sinne mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte? Wer hat einen weißen Pkw Audi Qnach Dienstagmittag im Bereich rund um Eschach fahrend gesehen? Wem ist ein Audi Qmit den Kennzeichen AA-​FOaufgefallen?Mittlerweile wurde ein weiterer Diebstahl eines Audi sowie ein Diebstahlsversuch bekannt.Zwischen Dienstag,Uhr, und dem Mittwochmorgen wurde im Mutlanger Ampferweg ein weißer Audi AAvant von den unbekannten Dieben entwendet. Es handelt sich dabei um ein Fahrzeug aus dem Jahr, dessen Wert aufEuro beziffert wird. An diesem waren die Kennzeichen GD-​EKangebracht.Bei einem blauen Audi A, der in einer Seitenstraße der Mulfinger Straße von Göggingen abgestellt war, blieb es beim Diebstahlsversuch. Hier ließen die Diebe in der Nacht von ihrem weiteren Vorhaben ab, nachdem die Alarmanlage des Wagens auslöste. Die Polizei geht in den drei Fällen von Tatzusammenhang aus.Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet in Zusammenhang der Taten um entsprechende Hinweise. Relevant sind dabei alle Wahrnehmungen in den genannten Bereichen, auch wenn diese zunächst nicht mit den Diebstählen in Zusammenhang zu bringen sind.Hinweise werden vom PolizeirevierSchwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen genommen.