Ostalb | Donnerstag, 09. November 2017 Donnerstag, 09. November 2017

Kevin Zeman wurde Landessieger der Bauflaschner

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Es ist nur wenige Wochen her, dass die Rems-​Zeitung verkündete: Der Bauflaschner Kevin Zeman ist mit seinem Gesellenstück Kammesieger geworden. Nun hat er mit einem neuen handgefertigten Teil – einem sogenannten Schweizer Bogen – den Landeswettbewerb der baden-​württembergischen Handwerkskammern gewonnen.

Sein ursprüngliches Ziel war Kammersieger. Jetzt ist er eine Runde weiter und schaut gespannt auf die nächste Etappe. Sein Schweizer Bogen wurde direkt weitergeleitet an den nächsten Wettbewerb. Unterjungen Bauflaschnern ausBundesländern wird am.November der Bundessieger ermittelt. Dabei wird das Teil völlig neu bewertet. Warum das Siegerobjekt so hoch bewertet wurde lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.