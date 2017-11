Ostalb | Donnerstag, 09. November 2017 Donnerstag, 09. November 2017

Mutlangen: Andrang beim Jugendforum

Galerie (10 Bilder)

Fotos: rw

Die Bürgermeisterin traf mit dem Jugendforum wohl einen Nerv: 100 Jugendliche kamen ins Mutlanger Forum, um ihre Ideen und Wünsche zu artikulieren und zu sammeln.

Stephanie Eßwein hatte allenJugendlichen in Mutlangen einen Brief geschrieben und eine Tour durch die Klassenzimmer der Schulen unternommen, doch sie konnte bis zuletzt nicht wissen, wie viele aus der Zielgruppe letztlich zum ersten Mutlanger Jugendforum kommen. „Soetwa“, schätzte sie noch vor zwei Tagen. Dann waren es rund, die am Donnerstagabend in den Saal des Forums strömten. Zur Freude der Bürgermeisterin – aber zuviele für die vier Tische dort. „Dann hab’ ich schnell Plan B rausgezogen“, sagte sie. Im Vereinszimmer standen noch einmal vier Tische für die „World-​Cafés“, die Gruppenversammlungen zu den Themen.Es ging um vier Felder: Kommunaler Ordnungsdienst und dessen Umgang mit den Jugendlichen, Treffpunkte, Mitwirkung und Teilhabe unter dem Begriff Demokratie und schließlich um Visionen und Ideen für die Kommune: „Du bist Bürgermeisterin – was würdest du tun?“ Mehr über die Ideen und das Jugendforum in der RZ vom. November.