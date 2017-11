Sport | Donnerstag, 09. November 2017 Donnerstag, 09. November 2017

Stadtwerke-​Fußballtag in Herlikofen

Galerie (1 Bild)

Foto: alv

Am Donnerstag fand zum letzten Mal in diesem Jahr ein Fußballtag des Vereins „Aktion Fußballtag“ in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd statt. Dabei versammelten sich insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler der Theodor-​Heuss-​Schule in der Gemeindehalle in Herlikofen, um unter der Anleitung der beiden Trainer Alexander Malchow und Dirk Wüllbier einen einzigartigen Tag zu erleben.

Jo Eller, Begründer des gemeinnützigen Vereins „Aktion Fußballtag“ und Veranstalter von deutschlandweit mehr alssolcher Fußballtage im Jahr, unterhielt sich anfangs mit den Kindern über das vergangene Bundesligawochenende und den VfB Stuttgart. Anschließend stellte er ihnen die professionellen Fußballlehrer Dirk Wüllbier () und Alexander Malchow () vor – beide spielten einst für den Stadtrivalen Stuttgarter Kickers.Wüllbier, geboren in der ehemaligen DDR, absolvierte als Spieler zwischenundinsgesamtZweit– und Regionalligaspiele für die Blauen und erzielte dabei zehn Tore. Der ehemalige Innenverteidiger Malchow, der in seiner aktiven Karriere auf überZweit– und Regionalligaspiele kam, besitzt die DFB-​A-​Lizenz seitund leitet seine eigene Fußballschule „Alexander-​Malchow-​Training“.Er startete das Training mit den Worten „Fußball ist nicht nur Kicken!“ und ließ diesen direkt Taten folgen: Zunächst bereiteten die Trainer mehrere Stationen für die Kinder vor. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Übungen war kein einziger Ball im Spiel, denn der Fokus der Einheit lag auf der Koordination und der Beweglichkeit. Dies ist im Fußball zwar essentiell, aber vor allem für die eher weniger fußballbegeisterten Kinder nicht selbstverständlich. Dies war für sie jedoch kein Grund, den Spaß an der Sache zu verlieren. Beate Preiß, Sportbeauftragte der Theodor-​Heuss-​Grundschule, erklärte: „Es sind einfach auch die Trainer, wegen denen die Kinder mit Erwartungen gekommen sind. Sie waren ganz gespannt und ganz aufgeregt und das steigert einfach die Motivation.“ Mehr dazu in der RZ vom. November.