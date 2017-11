Ostalb | Donnerstag, 09. November 2017 Donnerstag, 09. November 2017

Wie Ballett den Körper und die Persönlichkeit formt

Foto: „Studio 3 T“

Ballett ist Eleganz und Disziplin – aber auch eine Form, um die Persönlichkeit zu entwickeln und den Mut zu zeigen, seine Fähigkeiten vor Publikum zu präsentieren. Dies möchte Lilianna Potyka-​Kalecinsky mit der Aufführung von Aschenputtel im Mutlanger Forum dem Publikum vor Augen führen.

ZirkaPersonen stehen auf der Bühne, wenn am Samstag und am Sonntag im Mutlanger Forum das sehr oft erzählte, aufgeführte und verfilmte Märchen „Aschenputtel“ in getanzter Form gezeigt wird. Weil es in der Handlung Zeitsprünge gibt, gehören moderne Tänze wie Hip Hop oder der brasilianische Kampftanz „Capoeira“ ebenfalls zur Inszenierung. Dass Kinder und Jugendliche lernen, wie man durch die richtigen Bewegungen den Körper gesund hält, dass schüchterne Kinder Selbstvertrauen lernen und allzu lebhafte Wege finden, um ihr Temperament zu zügeln — all dies ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes im Ballettunterricht. Wie die geht, steht am. November in der Rems-​Zeitung!