Ostalb | Freitag, 01. Dezember 2017 Freitag, 01. Dezember 2017

Adventsbasar des Heimatvereins Waldstetten/​Wißgoldingen

Fotos: Nesper

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Adventsbasar des Heimatvereins Waldstetten/​Wißgoldingen.

Am Freitagnachmittag allerdings nicht auf dem Malzeviller Platz, sondern auf dem Vorplatz und in den Räumlichkeiten des Heimatmuseums in der Hauptstraße. Das vielfältige Angebot an vorweihnachtlichen Produkten, ausnahmslos selbst hergestellt, reichte von Adventskränzen und –gestecken, Weihnachtsgebäck und Gutsle, Fenster-​Bilder und Fossilien bis zu selbst gestrickten Mützen, Handschuhen und Socken, sowie Halsketten mit Swarovski-​Perlen und vieles mehr.