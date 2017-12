Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Dezember 2017 Freitag, 01. Dezember 2017

Adventsserie: Hinter den Kulissen des Budenzaubers

Romantischer Lichterglanz und feuchtfröhlicher Budenzauber auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt. Der Besucher ahnt kaum, welch enormer Aufwand hinter den Kulissen der Marktbeschicker steckt. Kunsthandwerkerin Christine Petraschke aus Rechberg öffnete für unsere Adventsserie die Türe zu ihrem Marktstand.

Es empfängt uns bei dieser Gelegenheit sprichwörtlich ein lachendes und ein weinendes Auge. In der Hütte von Christine Petraschke und ihres Ehemanns Markus Hiegler ist da plötzlich Wehmut zu spüren. In diesem Jahr ist bei den beiden vertrauten Weihnachtsmarktleuten alles ein wenig anders als in den letztenJahren, in denen sie im Advent auf dem Marktplatz präsent waren. Dies sei für sie der letzte Auftritt auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt. Was sie in all den Jahren auf dem Weihnachtsmarkt erlebt hat und welche Begegnungen sie hatte, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.