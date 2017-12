Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Dezember 2017 Freitag, 01. Dezember 2017

Gmünder Fundbüro: Auch Wertloses hat hier großen Wert

Fotos: nb

Bei ihr endet meist die verzweifelte Suche nach einem verlorengegangenen Gegenstand. Und bei ihr lagern in Schränken und Regalen Dinge, die auf den ersten Blick wertlos erscheinen, für den Besitzer aber unter Umständen Gold wert sind. Und auch wenn das Fundbüro nicht den einzigen Tätigkeitsbereich von Christine Weizmann und ihrer Kollegin bildet, so ist er doch mit den größten Emotionen verbunden.

Wer aufgelöst und eiligen Schrittes das Gebäude in der Waisenhausgasse, wo sich mehrere Büros der Stadtverwaltung befinden, ansteuert, der hat oft ein Ziel: Das Fundbüro. Sehr oft aber zerschlägt sich die Hoffnung, hier zu finden, was man sucht. Welche Gegenstände besonders häufig verloren, aber nicht abgegeben werden, das steht in der aktuellen Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.