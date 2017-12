Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Dezember 2017 Freitag, 01. Dezember 2017

Wochenende: Als die Promis noch berühmt waren

Galerie (1 Bild)

Das Wochenende steht vor der Tür. Ob es kalt, nass oder windig wird, überlassen wir den Wetterpropheten. Aber es wird lesenswert. 18 Seiten Wochenende-​Beilage am Samstag in der Rems-​Zeitung, plus 40 topaktuelle Seiten mit viel Lesestoff. Da spielt das Wetter keine große Rolle mehr.

Das Titelthema der Wochenende-​Beilage widmen wir den Prominenten, oder solchen, die gerne Promis wären. Denn dank des Internets kann heute jeder rasend schnell bekannt werden, auch ohne Leistungsnachweis. Lesen Sie die Geschichten von Daniela Katzenberger oder anderen, die man kennt und doch nicht kennen will. Dazu acht Reiseseiten, Rätsel, Comic, Serien wie Haus und Garten, Mensch und Technik oder Kind und Kegel. Am Samstag in der Rems-​Zeitung, übrigens auch digital erhältlich.