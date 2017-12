Ostalb | Sonntag, 10. Dezember 2017 Sonntag, 10. Dezember 2017

Wahl in Spraitbach: Johannes Schurr wird Bürgermeister

Fotos: rw, hs

Der-​jährige Bewerber setzte sich mit einem knappen Ergebnis gegen seine-​jährige Konkurrentin Karin Essig durch. Bei einer Wahlbeteiligung von rundProzent gabenProzent der Wähler ihre Stimmen für den gebürtigen Mutlanger, von Beruf Sparkassenbetriebswirt. Johannes Schurr erhieltStimmen.Prozent votierten für die Diplom-​Verwaltungswirtin Karin Essig, auf sie entfielenStimmen. Für den Bürgermeisterposten hatten nur diese beiden Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen. Es gab eine Reihe von anderen Namensnennungen auf den Stimmzetteln. Ausführliches über die Spraitbacher Bürgermeisterwahl am Montag in der Rems-​Zeitung.