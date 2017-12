Blaulicht | Sonntag, 10. Dezember 2017 Sonntag, 10. Dezember 2017

Wintereinbruch: Aktuelle Warnung vor Blitzeis

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Innerhalb von wenigen Stunden hat der Winter am zweiten Adventssonntag den Raum Schwäbisch Gmünd fest im Griff. Es gibt eine amtliche Warnung vor Blitzeis, das im Laufe des Sonntagnachmittags und –abends zu einer heimtückischen Falle werden könnte.

14

30

Aktuell, StandUhr, hat die Polizei im Bereich des Präsidiums Aalen zum Glück nur ganz wenige wetterbedingte Unfälle registriert, im Raum Gmünd sogar nur einen einzigen. Obwohl es seit gut drei Stunden heftig schneit, ist das Verkehrsgeschehen relativ entspannt. An einem Werktag würde die Situation wohl ganz anders aussehen. Was nun Sorgen macht und soeben zu einer amtlichen Unwetterwarnung besonders auch für den Ostalbkreis geführt hat: Schon in Kürze soll sich der Schnee bedingt durch eine heranziehende Warmfront in Regen verwandeln. Weil der Boden durch den Frost der letzten Tage ausgekühlt ist, kann es daher im Laufe des Nachmittags und bis in den Abend hinein zu Glatteis– oder gar zu der besonders gefürchteten Blitzeisbildung kommen. Da müssen nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger besonders aufpassen — oder am heutigen Sonntag am besten in der warmen Stube bleiben. Die Räum– und Streudienste sind schon eifrig unterwegs.