Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 10. Dezember 2017 Sonntag, 10. Dezember 2017

Winterzauber in Gmünd: Zweiter Advent mit weißer Überraschung

Galerie (9 Bilder)

Fotos: hs

Das vorweihnachtliche Schwäbisch Gmünd entfaltete an diesem Wochenende seinen ganzen Zauber. Endlich gab’s auch mal wieder Schnee satt, was dem Weihnachtsmarkt und der Altstadt einen schönen Rahmen verlieh. Hier einige Impressionen von Sonntagabend.

Viel los war bereits am Samstag. Der Einzelhandel hatte zu einem langen Einkaufsabend eingeladen, was rege in Anspruch genommen wurde. Und der Prediger war am gleichen Abend auch Schauplatz des beliebten Remstäler Weintreff, der hunderte Gäste zu einem genussreichen Miteinander zusammenführte, darunter die württembergische Weinkönigin. Am Sonntag dann die große weiße Überraschung: Innerhalb von wenigen Stunden legte Frau Holle ein dickes Winterkleid über die vorweihnachtliche Stauferstadt. Die herrliche Kulisse führt aktuell jetzt am Sonntagabend noch sehr viele Besucher in die Innenstadt und auf den Weihnachtsmarkt. Schon seit Jahren nicht mehr gab einen solchen, echten Winterzauber während des Weihnachtsmarktes. Über die Ereignisse in der Einkaufs– und Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd vom Wochenende berichtet die Gmünder Heimatzeitung am Montag auf einer Sonderseite.