40 . Böbinger Jahreskrippe: „Suche Frieden“

Das Motto ist stets ein anderes, das Anliegen aber, mit dem 1979 Pfarrer Georg Kolb die Böbinger Jahreskrippe ins Leben gerufen hat, ist noch dasselbe: Zugang zur Heiligen Schrift in einfacher, figürlicher Darstellung. „Suche Frieden“ lautet das Motto der Jahreskrippe 2018 ; in Anlehnung an das Motto des Katholikentages 2018 in Münster.

An der Wand ein Aquarellbild, das einen der vielen sinnlos geführten Kriege auf der Welt darstellt, davor eine Vielzahl an Figuren; Flüchtlinge, die mit dem nötigsten bepackt in die gleiche Richtung marschieren – bereits die erste derKrippenszenen löst Emotionen aus. Etwas, was sich wie ein roter Faden durch die bereits. Böbinger Jahreskrippe zieht. Auf welch ganz unterschiedliche Weise das diesjährige Motto umgesetzt wurde, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.