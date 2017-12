Blaulicht | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

41 -​Jähriger randalierte im Rettungswagen

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

In einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 41 -​Jähriger am Montagvormittag. Der Mann lief gegen 11 . 40 Uhr absichtlich vor einem Opel auf die Fahrbahn der Buchstraße, dessen Fahrer kurz zuvor vom Fahrbahnrand angefahren war. Der Fußgänger wurde bei relativ geringer Geschwindigkeit erfasst und wohl dadurch nur leicht verletzt.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann und fuhr ihn unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus. Auf der Fahrt begann er zu randalieren und versuchte vergebens, eine Scheibe des Wagens hinauszutreten. Es bedurfte der weiteren polizeilichen Unterstützung, den Mann der notwendigen ärztlichen Behandlung zuzuführen.Er wehrte sich in der Folge gegen die Polizisten, die ihn vom Rettungswagen ins Krankenhaus führen wollten. Er versuchte sich loszureißen und wegzurennen. Ein Arzt befürwortete letztlich die Unterbringung in eine Fachklinik.