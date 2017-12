Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Bei der Geschenkeverteilung gab es noch eine Spende

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Sie stehen noch zwischen zahllosen Weihnachtsgeschenken, obwohl schon ein großer Teil abgeholt wurde. Peter Arnold, Inge Pfeifer und Nicole Knödler haben es bald geschafft: Der Wunschbaum geht in die Endphase. Mittendrin gab es eine Spende.

Noch während die vielen Geschenke vom Wunschbaum verteilt werden und immer wieder Menschen kommen, um ihre Gaben abzuholen, schneit Friedemann Kramm, der Leiter der Städtischen Musikschule in den kleinen Sitzungssaal im Gmünder Rathaus. Er bringt einen Scheck mit in Höhe von knappEuro, die beim AdventsKonzert am Sonntagabend in St. Michael in der Weststadt gespendet wurden. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.