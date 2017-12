Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Beichten, um reinen Herzens Weihnachten zu erleben

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Für ein Gespräch mit Gott gibt es keine Öffnungszeiten. Der Beichtstuhl im Münster hingegen steht nicht rund um die Uhr offen. Für die Rems-​Zeitung drehte Pfarrer Robert Kloker außerhalb der regulären Beicht-​Stunden den Schlüssel herum – und schilderte, warum dieses Sakrament auch heute noch den Menschen viel geben kann.

12

Dass in früheren Zeiten die Beichte von Geistlichen auch als Machtinstrument missbraucht wurde, will der Gmünder Pfarrer gar nicht verhehlen. Dabei sei die Beichte vom Grundsatz genau das Gegenteil: Es gehe keineswegs darum, die Gläubigen unter Druck zu setzen, sondern ihnen durch die Beichte eine Möglichkeit zu bieten, seelischen Druck abzubauen. Welche Rolle die Beichte in der heutigen Zeit spielt und warum gerade die Zeit vor Weihnachten besonders gerne dazu genutzt wird, steht im Rahmen der „Türchen-​Serie“ am. Dezember in der Rems-​Zeitung.