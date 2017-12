Kultur | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Gmünder Bühne: „A schöne Bescherung“

Was wohl jeder in dreißig Jahren Weihnachten schon selbst erlebt hat, packte Monika Hirschle in zwei Stunden und dies führte die Gmünder Bühne heiter und perfekt auf und begeisterte ihr Publikum in der Theaterwerkstatt.

Der heilige Abend beginnt genau so, wie es keiner will und oft genug vorkommt: die Wohnung ist kalt, die Heizung defekt und vor dem Kühlschrank eine Pfütze.Er versagt den Dienst, die Gans ist hinüber und der Baum sowieso noch nicht gekauft. Während Iris Spielvogel als Hausfrau zunächst das Chaos zu überblicken versucht, ist ihr Gatte (Wolfgang Meier) mit sich, seinem Frühstück und der bevorstehenden Autoreparatur beschäftigt. Dazwischen ruft Oma aus dem Heim an, wann sie denn abgeholt würde und dies wiederholt sich im Viertelstundentakt. So lassen uns die neun Akteure der Gmünder Bühne an ihren Weihnachtsvorbereitungen teilhaben – und man kann sich nicht sicher sein, ob sie vorgegebene Rollen spielen oder eigene Erlebnisse auf die Bühne bringen. Mehr in der RZ vom. Dezember.