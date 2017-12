Kultur | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Philharmonischer Chor: Lebendig und glanzvoll

Der Philharmonische Chor Schwäbisch Gmünd unter der Leitung von Stephan Beck beschloss das Jahr seines 50 -​jährigen Bestehens mit Bachs Weihnachtsoratorium im ausverkauften Heilig-​Kreuz-​Münster.

„Jauchzet, frohlocket…“ , die Worte, mit denen der festliche Eingangschor das Weihnachtsoratorium eröffnet, möchte man nach der eindrucksvollen Aufführung des Werkes dem Philharmonischen Chor und seinem Leiter Stephan Beck zurufen. Unterstützt wurden Chor und Solisten bei diesem Konzert von einer bestens disponierten Sinfonietta Tübingen. Chor und Sinfonietta haben inzwischen schon bei vielen großartigen Konzerten gemeinsam musiziert. Man kennt sich also. Dass aber die Aufführung der Kantatenbisund des Schlusschorals des Weihnachtsoratoriums mit großem Bogen gelang, ist darüber hinaus der souveränen Leitung von Stephan Beck zu verdanken. Mehr über dieses Konzert in der Besprechung der Rems-​zeitung am. Dezember.