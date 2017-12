Sport | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

TV Wetzgau: Bundesliga-​Auftakt gegen den SC Cottbus

Seit Samstag erst ist die direkte Rückkehr des TV Wetzgau in die 1 . Liga perfekt. Dennoch steht schon fest, wann die Aufstiegshelden von Trainer Paul Schneider im Oberhaus auf welchen Gegner treffen werden. Saisonstart ist bereits am 3 . März daheim gegen den Vorjahresfünften SC Cottbus.

Schon zwei Tage nach dem erfolgreich bestrittenen Aufstiegsfinale durch den überlegenen-Sieg gegen den Stadtturnverein Singen vorbegeisterten Zuschauern in der Gmünder Großsporthalle richtet Paul Schneider den Blick nach vorne. „Cottbus ist ein starker Gegner“, sagt der Trainer des TV Wetzgau über den Auftaktgegner, gegen den der Aufsteiger nach nur einjähriger Abstinenz am Samstag,. März, vor heimischem Publikum sein Bundesliga-​Comeback feiern wird. „Wir werden uns dementsprechend auf den Saisonstart vorbereiten“, so Schneider, der seinen Turnern zwischen dem. Dezember und. Januar eine kurze Verschnaufpause über die Feiertage gönnt, bevor die Vorbereitung auf die Bundesliga-​Rückkehr forciert wird. „Wir haben genug Belastung gehabt und müssen wieder neue Kraft tanken.“Die Aufstiegsmannschaft soll und wird laut Paul Schneider zusammenbleiben. Zu den Eckpfeilern des Teams wird demnach auch in der Bundesliga Andreas Toba zählen. „Ich sehe keinen Grund, wegzugehen“, schwört der Nationalturner dem TV Wetzgau die Treue. „Ich fühle mich mittlerweile zuProzent als Hannoveraner und zuProzent als Gmünder. Ich mag die Leute hier, die Mannschaft und die Stadt und fühle mich sehr wohl.“ Dem TV Wetzgau sei in der Bundesliga einiges zuzutrauen mit dieser Mannschaft, sollte man an die Leistungen der abgelaufenen Saison in derselben personellen Besetzung anknüpfen können. Bis wann Toba damit rechnet, wieder einen Sechskampf turnen zu können, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.