Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Was darf der neue Bürgermeister (nicht)?

Mit einer dünnen Mehrheit gelang es dem Sparkassen-​Fachwirt Johannes Schurr als Quereinsteiger die Wahl zum Spraitbacher Schultes zu gewinnen. So mancher stellt sich nun aber die Frage, inwieweit es in der täglichen Praxis eine Rolle spielt, ob der Bürgermeister ein „gelernter Beamter“ ist oder nicht.

Johannes Schurr ist keineswegs der einzige „Quereinsteiger“ ins Bürgermeisteramt. Auch der Mögglinger, Gschwender oder auch der Heubacher Bürgermeister sind keine Verwaltungsbeamte. Was diese jedoch nicht dürfen, kann man in der Rems-​Zeitung am Dienstag lesen.