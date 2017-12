Ostalb | Dienstag, 12. Dezember 2017 Dienstag, 12. Dezember 2017

Böbingen: „Himmel im Wald“ bereitet Kopfzerbrechen

Fotomontage: Staab Architekten Berlin

Die Gemeinde Böbingen bereichert mit einem nachhaltig gestalteten Parkgelände die Remstalgartenschau. Doch ein Projekt dort bereitet Kopfzerbrechen.

Es geht um das Architekten– und Kunstobjekt „Wolke im Wald“ im Rahmen des interkommunalen Projekts „Stationen“. Die zehn auf zehn Meter große „Wolke“ soll wie ein Dach an Bäumen und mitten in einem Waldstück aufgehängt werden. Doch die technische Umsetzung der Idee eines Architekten aus Berlin vor Ort in Böbingen beschert der Gemeinde noch schwierig zu lösende technische Fragen und auch wachsende Kosten, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beklagt und befürchtet wurde. Bürgermeister Jürgen Stempfle zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass es klappt mit Realisierung dieses „Hinguckers“ für das Böbinger Gartenschaugelände. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.