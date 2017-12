Kultur | Dienstag, 12. Dezember 2017 Dienstag, 12. Dezember 2017

„Querschnitt 2017 ″ — ein Blick in die Jahresausstellung des Gmünder Kunstvereins

Fotos: rw

Er gehört zum Reigen der Gmünder Ausstellungen wie Weihnachten zum Jahr: Der „Querschnitt“, die Jahresausstellung des Gmünder Kunstvereins in der Predigergalerie. Noch ein bisschen heterogener als sonst, aber auch frischer und bissiger.

96

140

80

15

13

Kunst darf alles, sie soll sich mit dem Privaten und Politischen befassen, mit dem Alltag und dem Zeitgeschehen, mit dem Schmerz und der Lust. Und sie darf sich selbst reflektieren, über die Mechanismen ihres Marktes und die Vernichtung von Geld. Und mit dem Schönen, Wahren und Guten, das es noch gibt, befasst sie sich auch.Der „Querschnitt“ war und ist immer ein Spiegel der Gmünder Kunst, in ihm stellen die Mitglieder des Kunstvereins aus. In diesem Jahr sind es, dieArbeiten eingereicht hatten: Zeichnungen, Gemälde und Fotografien, Skulpturen und Objekte. Die große Mehrzahl,, sind zweidimensionale Werke gegenüber deutlich weniger dreidimensionalen Arbeiten () und Schmuckobjekten von vier Goldschmiedinnen. Mehr darüber in der Ausstellungs-​Vorschau der RZ vom. Dezember.