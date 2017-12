Blaulicht | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Fußgänger tödlich verletzt

Galerie (1 Bild)

Ein 68 -​jähriger Mann wurde am Dienstagabend beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs von einem Auto erfasst und wurde dabei so schwer verletzt, dass er danach verstarb.

46

18

35

1080

63

DerJahre alte Lenker eines Mercedes befuhr am Dienstag, gegenUhr, die Lin Richtung Abtsgmünd. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Abzweigung nach Leinroden übersah er einenJahre alten Fußgänger, welcher den Überweg von links nach rechts querte. Der Fußgänger wurde vom Mercedes erfasst und schwer verletzt. Er erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Über die Schadenshöhe am Mercedes liegen noch keine Zahlen vor.