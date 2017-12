Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Gmünder Wohnraumoffensive

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Wohnraum ist Mangelware – in der Kernstadt ebenso wie in den Stadtteilen. Ein neues Programm soll Abhilfe schaffen. Dafür wird an den Aufruf aus dem Jahr 2015 von OB Richard Arnold an Vermieter – damals für Flüchtlinge – angeknüpft. Dieses Mal für eine große Bevölkerungsgruppe.

SCHWÄBISCH GMÜND. „Unkonventionell denken und arbeiten“, das ist es, was Oberbürgermeister Richard Arnold will, wenn es darum geht, Menschen, die dringend eine Wohnung brauchen, aus welchen Gründen auch immer, ein Dach über dem Kopf zu beschaffen. Dabei geht es jetzt nicht vorrangig um geflüchtete Menschen, sondern um alle, die dringend eine Wohnung suchen. Dazu gehören neben denen, die schon hier sind – Geflüchtete, Wohnungslose, ältere Menschen, Alleinerziehende Geringverdiener, Familien mit Kindern – auch Menschen, die nach Gmünd ziehen wollen und dringend fest Bleibe brauchen. Welche Anreize die Stadt den Vermietern bietet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.