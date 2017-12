Ostalb | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Kritik am Dreck in der Lauterstraße

So sehr man sich in Mögglingen danach gesehnt hat, dass für die B 29 endlich eine Ortsumgehung gebaut wird: Die Großbaustelle ist bei Regen und Schnee mit reichlich Dreck verbunden, den die Lastwagen dann großflächig auf der Lauterstraße verteilen.

Wer derzeit als Kunde zu einem der Gartenbaubetriebe neben der Lauterstraße fährt oder zwischen Lautern und Mögglingen unterwegs ist, kann hinterher gleich sein Auto waschen lassen. Denn in diesen Tagen ist der Boden an der Baustelle durch die Witterung nass und aufgeweicht, so dass sich reichlich Dreck im Profil der Lkw-​Reifen sammelt und auf dem Asphalt wieder „abgegeben“ wird. Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.