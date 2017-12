Kultur | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Luftig: „Schwanensee“ im Gmünder Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: sf

Der Klassiker unter den romantischen Balletts, „Schwanensee“, kam im Stadtgarten zur Aufführung. Zu verdanken war dies dem Ensemble des russischen Staatstheaters für Oper und Ballett Ufa.

Das Ballett befindet sich auf einer vierwöchigen Tournee durch Deutschland und machte Station in Schwäbisch Gmünd. Das sicher meistaufgeführte Werk der Ballettliteratur lässt viel Freiraum für individuelle Interpretation und die eigene Handschrift. So gesehen auch an diesem Abend. Da kam der klassische Stoff luftig frisch und frei daher, das hatte nichts mit einer verstaubten Vorlage zu tun.Da wurde viel Wert gelegt auf moderne Kostüme und ein beinahe plastisches und dreidimensionales Bühnenbild, das seinesgleichen suchen muss. Auf der Bühne des Stadtgartens entstand eine Tiefe der Landschaft, das Wasser aus dem Schwanensee schien förmlich auf die Bühne zu fließen. Raffiniert gesetzte Lichteffekte deuteten eine täuschend echte Wasserspiegelung an, gerade so, dass es nicht künstlich wirkte. Farben und Glanzpunkte wurden zurückhaltend aber zielgerichtet gesetzt, ein wahrer Augenschmaus.