Ostalb | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Senioren-​Weihnachtsfeier am Staufer Klinikum

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Über 40 Patienten im Stauferklinikum kamen am Mittwoch zur Weihnachtsfeier im Foyer des Staufer-​Klinikums. Die beiden Klinikseelsorger, Pastoralreferent Benedikt Maier und Pfarrer Peter Palm, gestalteten die Feier.

Im Namen des Krankenhausdirektors Walter Hees und des ärztlichen Direktors Prof. Dr. Holger Hebart übermittelte Pflegedirektor Franz Xaver Pretzel herzliche Grüße. Er hoffe, dass die Patientinnen und Patienten aus diesem Weihnachtsfest die Hoffnung auf Genesung mitnehmen dürfen. Er sprach ihnen auch Mut und Zuversicht zu und betonte die betreuenden Ärzte, Ärztinnen und das gesamte Klinikpersonal mache alles in seiner Kraft stehende, um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.