Sport | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

SV Gmünd: Drei erste und zwei zweite Plätze

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Drei erste, zwei zweite und fünf dritte Plätze waren die beachtliche Ausbeute der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd beim Dr. Otto Fahr-​Gedächtnis-​Schwimmfest des SV Cannstatt.

43

45

50

50

100

1

13

70

2005

2003

2006

1

13

14

200

2

36

54

2

45

08

200

200

200

3

02

76

19

200

2

45

25

2005

5

17

52

400

100

1

18

48

1

07

12

100

32

59

50

2005

2004

50

30

94

400

5

16

74

14

Dieser zum. Mal ausgetragene Wettkampf lockteVereine aus fünf Nationen auf die-​Meter-​Bahn des Sindelfinger Badezentrums. In dem hervorragend besetzten Feld, bei dem reihenweise neue Veranstaltungsrekorde geschwommen wurden, war es nicht ganz einfach für die Gmünder Schwimmer, sich im Vorderfeld des Klassements zu platzieren. Die Umstellung auf die ungewohnte– Meter-​Bahn war nicht ganz einfach zu verkraften. Umso erfreulicher waren die teilweise doch guten Zeiten.Am besten zurecht kam Paula Fuchs, die gleich drei Altersklassenrekorde schwimmen konnte. Als Siegerin überm Rücken (min) des Jahrgangsqualifizierte sie sich überraschenderweise für das Jugendfinale der besten acht der Jahrgängebis, in dem sie sich als jüngste Teilnehmerin noch einmal steigerte und in erneuter Bestzeit () als Siebte ins Ziel kam. Ein souveränes Rennen schwamm sie überm Rücken, das sie mit einem neuen Altersklassenrekord inmin und einem Vorsprung von fünf Sekunden gewinnen konnte.Ihre Zwillingsschwester Marie erkämpfte sich in diesem Rennen inmin als Dritte ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest. Auf zwei weitere dritte Plätze kam Marie Fuchs überm Brust undm Lagen. Während sie überm Brust inmin nur umHundertstel Sekunden am Altersklassenrekord vorbei schrammte, schwamm sie überm Lagen inmin einen neuen Rekord.Auch Ida Schneider kam im Jahrgangzweimal auf Rang drei. Während sie mit denmin überm Freistil nicht ganz zufrieden war, verbesserte sie sich durch eine Energieleistung überm Schmetterling aufmin und wurde Dritte. Einen neuen SVG-​Altersklassenrekord und eine persönliche Bestzeit schwamm Ida Schneider inmin überm Freistil (Platz fünf). Auf Rang zwei kam Lena Hägele insek überm Schmetterling (Jahrgang). Auch bei der weiblichen Jugend des Jahrgangswar das Feld hervorragend besetzt. So waren die beiden sechsten Plätze für Hanna Schweitzer überm () undm Freistil () die besten Platzierungen. Wie die erste Garnitur des Schwimmvereins Gmünd mit Anna-​Lisa Barth, Tom Beisert, Niklas Kolb und Magnus Serenus Bihlmaier in Sindelfingen abgeschnitten hat, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.