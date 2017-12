Sport | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

VfR Aalen: Hält die Heimserie gegen Fortuna Köln?

Galerie (1 Bild)

Foto: Siedler

Das Momentum spricht für den VfR. Nach dem Sieg gegen Unterhaching, der achtbaren Nullnummer gegen den Karlsruher SC und dem Clou gegen Wehen Wiesbaden ( 1 : 0 -Heimsieg) gehen die Aalener frohen Mutes in das letzte Heimspiel 2017 gegen Fortuna Köln. Doch ausgerechnet vor dem Flutlichtduell an diesem Freitagabend ( 19 Uhr) bremst den VfR-​Trainer Peter Vollmann ein Magen-​Darm-​Infekt aus.

2017

50

14

Normalerweise ist er derjenige, der seine ausfallenden Spieler gelb markiert. An diesem Mittwoch musste der Coach der Aalener sich aber selbst mit eben jener Farbe markieren. Denn ein Magen-​Darm-​Infekt zwingt Peter Vollmann zu einer Pause. Dennoch war der Trainer der Aalener auch an diesem Mittwoch auf dem Trainingsplatz präsent, wenn auch im Hintergrund: „Ich habe mir die Einheit aus der Ferne angeschaut, weil ich auch glaube, das mir die frische Luft gut tut“, sagt Vollmann. Spätestens am Freitagabend möchte Vollmann aber wieder selbst der Trainerarbeit nachgehen.Vorher stehen ihm und seinem Team allerdings noch knifflige Aufgaben bevor, denn ausgerechnet vor dem letzten Spiel infehlen den Aalenern wichtige Bausteine. Neben Thorsten Schulz (Gelb-​Rot-​Sperre) fehlt gegen Fortuna Köln nämlich auch der formstarke Sebastian Vasiliadis (Gelbsperre). Zudem steht hinter einem Einsatz von Maximilian Welzmüller – er ist erst an diesem Mittwoch nach zehn Tagen Pause wieder ins Training eingestiegen – noch ein mittelgroßes Fragezeichen. „Die Chancen auf einen Einsatz von Welzmüller stehen beiProzent“, sagt Vollmann. Und: „Von seinem Einsatz hängt vieles ab.“ Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.