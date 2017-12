Ostalb | Donnerstag, 14. Dezember 2017 Donnerstag, 14. Dezember 2017

Arrestzelle mit dem Charme eines Dornröschenschlosses in Ruppertshofen

Wie sieht es eigentlich im alten „Knast“ neben dem Rathaus in Ruppertshofen aus? Weil das Gebäude als baufällig gilt, darf offiziell niemand rein – aber für die Adventsserie der Rems-​Zeitung hat der Bürgermeister die Tür geöffnet.

In den letztenJahren hat sich am Gebäude selbst kaum etwas verändert, und ein dichter Überzug aus Wildem Wein verleiht dem Ortskarzer den Hauch eines Dornröschenschlosses im Kleinformat. Allerdings ist Peter Kühnl kein Märchenprinz, der mit seinem Schwert die Dornen durchtrennt. Und im innern wartet auch keine zarte Schönheit darauf, vom Bürgermeister wachgeküsst zu werden. Dennoch möchte der Schultes, dass diesem Häuschen wieder Leben eingehaucht wird. Der Tenor im Gemeinderat ist klar: Mit der Renovierung sollte auch ein bürgerschaftliches Engagement verbunden sein. Doch was könnte man aus dem kleinen Gebäude machen? In der Rems-​Zeitung vom. Dezember gibt es dazu Ideen.