DJK Gmünd: Nächstes Topteam ist zu Gast

Gut mitgehalten, aber dennoch leer ausgegangen. Bei der 1 : 3 -Heimniederlage gegen den Herbstmeister TSV Georgii Allianz Stuttgart war mehr drin für die Volleyballerinnen der DJK Gmünd. So hofft Trainer Joachim Saam nun am Samstag, 20 Uhr, in der Straßdorfer Römersporthalle auf einen positiven Jahresabschluss im Heimspiel gegen den VfR Umkirch, den man zum Saisonstart mit 3 : 2 bezwingen konnte.

Mit der Vorstellung seiner Mannschaft im letzten Hinrundenspiel war Joachim Saam „alles in allem zufrieden“. Lediglich das Ergebnis passte am Ende nicht, nahm doch der TSV Georgii Allianz Stuttgart durch den-Sieg alle drei Punkte mit in die Landeshauptstadt. „Es war ein gutes Spiel von uns. Einen Punkt hätten wir schon verdient gehabt. Letztendlich war der Gegner aber einfach abgezockter“, findet der DJK-​Trainer. Sichtliche Fortschritte waren laut Saam bei der Annahme zu erkennen, von der so vieles abhängt im DJK-​Spiel. „Die war schon besser als in den Spielen zuvor.“ Dagegen seien in der Abwehr noch einige taktische Fehler aufgefallen. An diesen Feinheiten ist unter der Woche im Training gefeilt worden, um diese am Samstag gegen Umkirch abzustellen.Denn mit dem VfR bekommen es die Gmünder Einhörner mit einem ähnlichen Kaliber wie dem TSV Georgii Allianz Stuttgart zu tun. Auf das Heimspiel gegen den Spitzenreiter folgt das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten, der acht seiner bisherigen neun Partien für sich entscheiden konnte und mitPunkten dem Klassenprimus () dicht auf den Fersen ist. „Das ist ein ähnlich starker Gegner. Umkirch hat aber auch zweimal nur knapp mitgewonnen“, sagt Joachim Saam. „Wenn bei uns alles gut läuft, können wir auch diesen Gegner schlagen. Das wäre schon schön, mit einem Sieg dieses Jahr abzuschließen.“ Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.