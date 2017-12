Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Dezember 2017 Donnerstag, 14. Dezember 2017

Gut für die Ostalb: Geld für Schlafpakete

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

In St. Elisabeth in der Klösterlestraße leben Menschen, die keine Wohnung haben. Sie sind aus den unterschiedlichsten Gründen ohne festen Wohnsitz, aber eines haben sie gemeinsam: Ihr Leben ist irgendwann aus dem Fugen geraten.

500

150

Der Förderverein St. Elisabeth Schwäbisch Gmünd hat für die Übernachtungsstelle für Wohnungslose eine Spendenbitte bei Gut für die Ostalb platziert, die da heißt „Schlafpakete für wohnungslose Menschen“. Darunter können sich viele Menschen, die zu Hause ihr kuscheliges Schlafgemach haben nicht viel vorstellen. So mancher wird sich zunächst ein Paket vorstellen, das ein Wohnungloser mit sich führen kann, wenn er draußen schlafen muss. Weit gefehlt. Es handelt sich ganz einfach um Sets, bestehend aus Matratze, Matratzenschoner, Bettdecke und Kissen. Das möchte die Einrichtung anschaffen, von denEuro, um die gebeten wird. Nicht all zuviel Geld, pro Set werden nur rundEuro veranschlagt. Es wird also keine Luxusausführung werden. Mehr zum Thema St. Elisabeth und wohnungslose Menschen lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.